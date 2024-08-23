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Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Oruç Emre Gümüş  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Çankırı Belediyesi

Çankırı

Vali Vekili Recep Yüksel, çocuklarla Atapark'ta bulunan Atatürk anıtına çiçek bıraktı.

Yüksel, daha sonra Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını öperek sporculardan teslim aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni yapıldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, tarihinde çok savaş görmeyen Çankırı'nın en çok şehit veren illerin başında geldiğini söyledi.

Çankırılılar olarak her şeyden önce yurdunu, milletini büyük tutkuyla seven, bu uğurda canını bile sakınmayan yüksek ahlaklı insanlar olduklarını belirten Esen, "Anadolu'nun yansıması, bozkırın çocuklarıyız. Zor ve çetin şartlarda yarenliği bizden daha iyi kim bilebilir, bizden daha iyi kim yarenlik edebilir?" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Ardından Atatürk'ün İstiklal Yolu güzergahındaki ziyaretlerini gösteren fotoğraf sergisi gezildi.

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