Dolar
18.32
Euro
18.18
Altın
1,674.52
ETH/USDT
1,337.50
BTC/USDT
19,011.00
BIST 100
3,246.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin vefat eden eşi Fatma Tanrıverdi’nin cenaze törenine katılıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dün üniversitenin merkezi yemekhanesinin çatısında çıkan yangına ilişkin, çatıda oluşan hasarın kısa sürede onarılacağını, yemek hizmetinde ise herhangi bir aksamanın yaşanmayacağını belirtti.

Selami Küçükoğlu, Yunus Hocaoğlu   | 21.09.2022
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Erzurum

Yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Çomaklı, ekiplerin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Rektör Çomaklı, incelemelerinin ardından AA muhabirine, yaşanan olayın elim bir kaza olduğunu ve yangının neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini söyledi.

Devletin bütün imkanları seferber edilerek yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Çomaklı, "Çatıda hasar oluştu. En kısa zamanda inşallah burayı onaracağız. İçeride yemek hizmeti için herhangi bir aksaklık yok. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Öğrenciler için zaten eğitim öğretim başlamadı. Staj yapan ve bazı fakülte öğrencilerimiz burada. Onlara da birkaç gün yemek hizmetini bizim diğer birimlerde vermeye devam edeceğiz." dedi.

"8 ayrı noktada yemek hizmeti vermekteyiz"

Çomaklı, kampüs içerisinde 8 yemekhanenin bulunduğunu ve bu nedenle hizmette herhangi bir aksama olmayacağını anlattı.

Yangının hafif atlatıldığını dile getiren Çomaklı, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde bizim bu merkezi yemekhanenin dışında 8 ayrı noktada yemek hizmeti vermekteyiz. Allah'a hamdolsun herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı, buna şükrediyoruz. İnşallah en kısa zamanda normale döneceğiz. Yemeklerin piştiği asıl yer burası. Pişirip hem burada hem de diğer yerlere dağıtıyoruz. Bizim şu an yemek pişirilen ve dağıtılan yerlerde bir sorun yok, içeride bina faal. Bu çatı işini bugün ihale sistemine gireceğiz, gereken destekleri de aldık. İlgili kurumlarla görüşerek en kısa zamanda çatının tamir edilmesi, bizim yemek hizmetimize engel değil. Eskimiş bir çatıydı, onu yeniden güçlendireceğiz."

Yangının çıkışı nedeniyle araştırmaların ilgili birimlerce yapıldığını ve kaza olma ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Çomaklı, yanan binanın bağımsız alanda olmasının da bir avantaj olduğunu belirtti.

"Açılışta öğrencilere güzel sürprizlerimiz var"

Kontrollü ve organize bir müdahaleyle yangının söndürüldüğünü ifade eden Çomaklı, "Bütün kurumlara böyle elbirliğiyle müdahale yapıldığı için başta Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bütün ekibim ve hocalarımız da elinden gelen müdahaleyi yaptı. Kampüsün diğer kısımlarına sıçramadan söndürdük. Buna da şükür. Çok kıymetli velilerimiz telaş etmesinler, olabilecek basit bir yangın. Bu olabilecek bir şey ve geçti, hayat devam ediyor. Şu an da bile öğrencilerimiz gereken hizmeti alıyor. Arkadaşlarımızla gönül rahatlığıyla pazartesi günü öğrencilerimizi bekliyoruz, açılışta da güzel sürprizlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan yangında hasar gören merkezi yemekhanenin son durumu AA ekibince dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını başladı
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Benzer haberler

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan merkezi yemekhanede çıkan yangına ilişkin açıklama

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı

Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet