Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Ankara
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 12.10'da meydana gelen yangına ilk müdahale 12.20'de yapıldı.
Hacettepe bölgesindeki yangına ilk aşamada Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bölgede görev yapan su tankeriyle müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler de vakit kaybetmeden alana sevk edildi.
Bir helikopter, 9 arazöz ve 4 ilk müdahale aracıyla söndürme işçilerinin müdahale ettiği ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada kundaklama şüphesiyle akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
Polis, yangının çıktığı otoyolun yanındaki alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölgeden çıkan duman nedeniyle aksayan ulaşımın düzenli işlemesi için trafik ekiplerince sürücülere kontrollü geçiş sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.