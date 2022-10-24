Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.30 ila 04.30 arasında trafiğe kapatılacak.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım-onarım çalışması yapılacak.
Köprü bu kapsamda 00.30-04.30 saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.