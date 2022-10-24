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Gündem

Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.30 ila 04.30 arasında trafiğe kapatılacak.

Sefa Mutlu   | 24.10.2022
Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, köprüde bu gece planlı bakım-onarım çalışması yapılacak.

Köprü bu kapsamda 00.30-04.30 saatlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

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