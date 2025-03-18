Dolar
36.65
Euro
40.17
Altın
3,022.64
ETH/USDT
1,901.00
BTC/USDT
82,926.00
BIST 100
10,856.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dron - Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı. -VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Ataşehir'de, tek katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Halis Akyıldız  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'ta bahçe ve çatısında hurda ile çöplerin bulunduğu tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Dünyada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü etkinlikleri
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Ataşehir'de tek katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da itfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Sobadan sıçrayan kıvılcımla elbisesi tutuşup yanan çocuğun hayatını ablası kurtardı

Kuzey Makedonya'da 59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi

Kuzey Makedonya'da 59 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası bayraklar yarıya indirildi
Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Ankara'da çöplükten binalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ankara'da çöplükten binalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet