Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul
Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor https://t.co/W7jHZdCJTm pic.twitter.com/8xtt9g9oJT— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 5, 2023
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 26 araç ve 83 personelle yangına müdahale ediyor.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis, yangının bulunduğu sokağa çıkan yolları trafiğe kapadı.
Öte yandan, bölgedeki bazı vatandaşlar olay yerine geç kaldıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.