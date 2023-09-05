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Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, Alptekin Soykan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 3 binaya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Oğuz Yeter / AA

İstanbul

Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 26 araç ve 83 personelle yangına müdahale ediyor.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis, yangının bulunduğu sokağa çıkan yolları trafiğe kapadı.

Öte yandan, bölgedeki bazı vatandaşlar olay yerine geç kaldıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

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