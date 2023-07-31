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Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Alptekin Soykan  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerin de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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