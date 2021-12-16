Dolar
14.81
Euro
16.72
Altın
1,778.66
ETH/USDT
4,041.30
BTC/USDT
48,878.00
BIST 100
2,162.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Hamdi Çelikbaş   | 16.12.2021
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 5-11 yaş grubu çocuklara ilk Kovid-19 aşıları yapılıyor
İngiltere'de Kovid-19 salgınında 'bu yılın en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında nisandan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı hibe edecek
'Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir'

Benzer haberler

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ceza artırımı anayasaya uygun bulundu

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade şartları belli oldu

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade şartları belli oldu
Adalet Bakanlığına 200 personel alınacak

Adalet Bakanlığına 200 personel alınacak
İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İki il sınırının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de