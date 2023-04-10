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Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Türkay Dalan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Taner Beyoğlu, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Onur Gözet, Sinema Genel Müdür Yardımcılığına Kemal Uysal, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hazım Ücün, Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Punar, Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına Adem Tuncer ve İlkay Akçay atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığına Ferhat Güngör getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin'in ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.

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