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Atama kararları Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 02.11.2022
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

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