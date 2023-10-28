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ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün kokpitinde yer aldığı ATAK helikopteri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 4 GÖKBEY ile tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

Göksel Yıldırım  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
ATAK ve GÖKBEY, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için uçtu

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçuş kapsamında milli olarak geliştirilen platformlar eş güdüm içerisinde hareket ederek, Türkiye'nin havadaki gücünü bir kez daha perçinledi.

ATAK helikopteri telsizinden, tüm savunma sanayisi çalışanlarına seslenen Görgün, "Türkiye'nin Yeni Yüzyılı'nı, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Uçuşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk taarruz helikopteri ATAK'la uçmak kadar, ilk milli helikopter olan 4 adet GÖKBEY’le uçmak, ülkemizin gücünü, bileğinin bükülemeyeceğini binlerce çalışanı ile savunma sanayimizin uluslararası arenada kendini üst sıralara taşıdığını bir kez daha dünyaya gösterdi. TUSAŞ'ın ürettiği platformların ASELSAN'ın katkılarıyla uçması, ROKETSAN'ın mühimmatlarıyla vurması, bizim büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Çıktığımız bu yolda inançla, emekle ve başarıyla adım atmaya; hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ATAK helikopterlerinde, ASELSAN'ın geliştirdiği aviyonik sistemler, elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri ve sistem yönetim bilgisayarları ile vuruş gücü için ROKETSAN tarafından üretilen CİRİT ve UMTAS füzeleri yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk helikopteri olan GÖKBEY'in de aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri ve sistem yönetim bilgisayarları ASELSAN tarafından geliştirildi.

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