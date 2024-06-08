Astronot Atasever: Filistin halkının yaşadığı eziyeti sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım." dedi.
Ankara
Atasever, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı." ifadesini kullanarak, "Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik diyebilirim." şeklinde konuştu.
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