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Astronot Atasever: Filistin halkının yaşadığı eziyeti sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, "Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım." dedi.

Zeynep Duyar  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Astronot Atasever: Filistin halkının yaşadığı eziyeti sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Ankara

Atasever, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı." ifadesini kullanarak, "Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik diyebilirim." şeklinde konuştu.

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