Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,857.82
ETH/USDT
1,525.60
BTC/USDT
21,637.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş Merkez Azerbaycan Bulvarı'ndaki Sevde Apartmanı enkazında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da Türkmenbaşı Caddesindeki enkazdan bir bebeği çıkarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da çadır kenti ziyaret etti
logo
Gündem

Asrın felaketinin yaşandığı Antakya ve İskenderun'da çadır kentler oluşturuldu

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için çadır kentler kuruldu.

Hasan Hüseyin Kul, İbrahim Halil Aktürk   | 10.02.2023
Asrın felaketinin yaşandığı Antakya ve İskenderun'da çadır kentler oluşturuldu Fotoğraf: Murat Şengül / AA

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölge insanının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik seferberlik sürüyor.

Antakya'da evleri zarar görenlerin bir bölümü, Yeni Hatay Stadyumu ve Hatay Merkez Spor Salonu'nun çevresinde AFAD koordinasyonunda çadırlar kurularak buralara yerleştirildi.

İskenderun'da ise depremzedeler için Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde çadır kent oluşturuldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, sivil toplum kuruluşları, jandarma ve belediyeler tarafından çadırlarda barınan afetzedelere yiyecek, giyecek, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.

​​​​​​​Yeni Hatay Stadyumu çevresinde kurulan çadır kent havadan dronla görüntülendi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırıyor
Barzani Yardım Vakfı ekipleri Gaziantep'te depremzedelerin yardımına koştu
Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi

Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi

Mihriban Aliyeva: Türk halkının yanında olmaya çalışan herkese minnettarım

STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu

Hakkari'den Hatay'a giden ekipler depremden 96 saat sonra enkaz altından 3 kişiyi kurtardı

Hakkari'den Hatay'a giden ekipler depremden 96 saat sonra enkaz altından 3 kişiyi kurtardı
Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

TÜRGEV depremzedeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet