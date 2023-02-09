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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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"Asrın felaketi"nin merkezi Kahramanmaraş'ta bir kişi 87 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 74 yaşındaki "Remzi" isimli kişi, 87 saat sonra sağ çıkarıldı.

Cihan Okur   | 09.02.2023
"Asrın felaketi"nin merkezi Kahramanmaraş'ta bir kişi 87 saat sonra kurtarıldı

Amasya

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, bu kentte yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede ANDA Derneği Genel Merkezi'nden Kahramanmaraş'a giden ekipler, merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 8 katlı bir binanın enkazında arama yaptı.

Çalışma yapan ekip, isminin "Remzi" olduğu öğrenilen 74 yaşındaki kişiyi, depremin ardından geçen yaklaşık 87 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişi, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

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