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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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"Asrın felaketi"nde 23 yaşındaki genç 89 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri depremzedeye botunu verdi.

Cebrail Caymaz, Adsız Günebakan, Fevzi Kemal Karagöz   | 09.02.2023
"Asrın felaketi"nde 23 yaşındaki genç 89 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan gelen AFAD, Belediye ve Ereğli itfaiye ekiplerince Çamlıca Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Apartmanı enkazında yürütülen çalışmada, 23 yaşındaki Yiğit Akar 89 saat sonra kurtarıldı.

Kurtarılma sırasında ekiplerin sorularını yanıtlayan Akar, ağrısının bulunmadığını, öğrenci olduğunu söyledi.

Akar, kurtarma ekiplerine ise "Karşı binanın önünde beyaz araba vardı, o ne durumda?" sorusu üzerine ekipler, "Şimdi bir bakarız ona, senin araba mı?" diye sordu. Akar ise "bizim pederin arabası o" şeklinde yanıtladı.

Bu sırada Ereğli itfaiyesinde görevli itfaiye eri, depremzede Akar'a kendi botunu verdi.

Akar, tekbirler eşliğinden ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

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