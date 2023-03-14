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Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usulsüz şekilde aldığı belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınavlarda usulsüzlük yaptığı belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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