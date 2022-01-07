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Asılsız ihbarlar için ahlaki ve vicdani sorumluluk çağrısı

Niğde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 487 bin çağrının yüzde 46'sının asılsız olduğu bildirildi.

Abdullah Özkul   | 07.01.2022
Asılsız ihbarlar için ahlaki ve vicdani sorumluluk çağrısı

Niğde

Merkez Müdürü İzzet Gebelek, AA muhabirine, 112 Acil Çağrı Merkezinin itfaiye, sağlık, AFAD, emniyet, jandarma ve orman birimleriyle hizmet verdiğini söyledi.

Merkeze gelen çağrılara göre ilgili birimlerin ekiplerinin olay yerine sevkini sağladıklarını belirten Gebelek, 2021 yılında merkeze 487 bin çağrı geldiğini aktardı.

Gebelek, bu çağrıların yüzde 46'sının gereksiz ve asılsız olduğunu belirterek, bu durumun personel ve kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanmasını engellediğini vurguladı.

Ahlaki ve vicdani sorumluluk çağrısı

Asılsız ihbarların olası önemli olaylara gitmeyi geciktirebileceğine dikkati çeken Gebelek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bir ilçemizden fabrika işçilerini taşıyan servis aracına trenin çarptığı yönünde ihbar aldık. Hemen bölgeye gerekli tüm ekiplerin sevkini sağladık. Olay yerine giden ekipler, ihbarın asılsız olduğunu öğrenerek istasyonlarına dönüş yaptı. Bu süreçte o bölgede daha büyük bir olay olduğunda, ekiplerin asılsız ihbarda bulunduğu için bu bölgeye sevki gecikecek ve daha fazla can ve mal kaybına sebebiyet verecektir. Merkezimize asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz arayan kişilere Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmakta ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır. Merkezimizi gereksiz arayan ve asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızı ahlaki ve vicdani sorumluğa davet ediyorum."

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