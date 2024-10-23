Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu yarın açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır Aktaş Bağlantı Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kış mevsiminde Mozeret Geçidi'nde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu'nda başlatılan çalışmaları tamamladıklarını aktardı.
Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu yarın hizmete açacaklarına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı'na erişim sağlayan Ardahan ve Kars illerinin ayrımında yer alan Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'nu 16,3 kilometre uzunlukta bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Güzergah üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi, çift tüp olarak inşa ettiğimiz 2 bin 308 metre uzunluktaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçilecek. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan 53 metrelik Çıldır Köprüsü ve 6 hemzemin kavşak inşaatını da tamamladık. Tünelle 14 keskin viraj ortadan kaldırılarak, yol kotu 209 metre aşağıya alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a yüksek standartlı ulaşım sağlandı
Uraloğlu, inşa edilen Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu'yla Aktaş Sınır Kapısı'na ve Gürcistan'a yüksek standartlı ulaşım sağladıklarını aktararak, "Aşık Şenlik Tüneli'yle ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin virajları ve rampaları ortadan kaldırdık. Yol kotunu aşağıya alarak sürücülerin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, trafik güvenliğini üst seviyeye taşıdık." ifadelerini kullandı.
Yıllık 113,5 milyon lira tasarruf edilecek
Çıldır-Aktaş Bağlantı Yolu ve Aşık Şenlik Tüneli'yle mevcut güzergahın 4 kilometre kısalacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projeyle zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu ise 2 bin 42 ton azaltmış olacağız. Yol kullanıcılarına daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağladık. Kesintisiz bölünmüş yol projemiz, ülkemizin uluslararası ticaret hacmini artıracak ve ekonomiye katkı sunacak."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.