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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporlarını komisyonla paylaşması bekleniyor.

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici   | 14.12.2022
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Ankara

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısına başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık ediyor.

Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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