ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Açıkça ilan ediyoruz ki hava savunma sistemleri dahil en karmaşık radar ve hava savunma sistemlerimizden pek çoğunu bugün sipariş vermeniz durumunda tüm müttefiklere 2 yılın altında bir sürede teslim edebiliriz." dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'dan "Avrupa'nın en hızlı şirketlerindeniz" mesajı ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Açıkça ilan ediyoruz ki hava savunma sistemleri dahil en karmaşık radar ve hava savunma sistemlerimizden pek çoğunu bugün sipariş vermeniz durumunda tüm müttefiklere 2 yılın altında bir sürede teslim edebiliriz." dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Münih Güvenlik Konferansı ve SETA Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da Programı"nın savunma paneli gerçekleştirildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, burada AA muhabirine, Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminin oldukça kapsamlı olduğunu söyledi.

NATO 1.0'da Türkiye'nin kritik öneminin coğrafi konumundan kaynaklandığını, NATO 2.0'da Türkiye'nin teşkilatın en büyük ikinci askeri gücü olarak tanımlandığını vurgulayan Akyol, NATO 3.0'da ise yeni unsurun savunma sanayisi olduğunu bildirdi.

Akyol, Türkiye'nin bu ekosistemde hem coğrafi hem de askeri güce sahip olarak NATO ülkelerinin ana savunma sanayisi tedarikçilerinden biri haline geldiğini anlattı.

Sektörde alınan siparişlerin işin doğası gereği 2, 3, hatta 4 yılda teslim edilebileceği bilgisini veren Akyol, "Bizim geçen yıl elde ettiğimiz başarı, siparişlerin yüzde 28'ini aynı yıl içinde teslim etmek oldu. Bu, endüstriyel kapasitemizin bir sonucudur. Sadece son 2 yılda seri üretim kabiliyetlerimizi yüzde 40 artırdık. Şu anda Ankara'da dünyanın en büyük hava savunma altyapılarından biri inşa ediliyor. Bu 2 milyar dolardan fazla bir yatırım. Oldukça dinamik bir inovasyon döngüsüne sahibiz. Bu birçok şirketten daha iyi durumda." diye konuştu.

"Türkiye'nin kapasitesi ortada"

Seri üretim kapasitesine ve sahadan gelen gerçek zamanlı operasyonel geri bildirimlere sahip kanıtlanmış ürünler sunduklarını vurgulayan Akyol, sahadan her gün geri bildirim aldıklarını dile getirdi.

Akyol, bu eşsiz kabiliyetle Avrupa bölgesindeki diğer şirketlerden farklılaştıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sadece ASELSAN ve ROKETSAN'ın değil, bizi destekleyen 3 binden fazla yerel firmadan oluşan ekosistemimizin başarısıdır, Türk savunma sanayisinin bir kabiliyetidir. Avrupa bölgesindeki takvimleri ve teslimat sürelerini biliyorum. Bu tür bir kapasitenin orada hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden Ankara'dan açıkça ilan ediyoruz ki hava savunma sistemleri dahil en karmaşık radar ve hava savunma sistemlerimizden pek çoğunu bugün sipariş vermeniz durumunda tüm müttefiklere 2 yılın altında bir sürede teslim edebiliriz. Avrupa ulusları ve hükümetleri, kapalı rekabet yerine açık rekabeti tercih etmeyi uzun vadeli stratejileri için değerlendirmelidir. Açık rekabet kullanıcılar için daha kaliteli ürünlerin, daha az maliyetle elde edilmesini sağlayacaktır. Biz Türk savunma sanayisi olarak daha iyi çözümler sunabiliriz ve bunu bazı ülkelerde uyguladık. Türkiye'nin kapasitesi ortadadır. Türkiye ve Türk savunma sanayisinin NATO güvenlik şemsiyesine eskisinden daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum."