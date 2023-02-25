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Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütlesi su değirmenini yıktı, tarım arazisine zarar verdi

Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütlesi su değirmenini yıktı, tarım arazisine zarar verdi.

Yusuf Okur   | 25.02.2023
Artvin'de yamaçtan kopan kaya kütlesi su değirmenini yıktı, tarım arazisine zarar verdi Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde kar sularının erimesi ve yağmur nedeniyle yamaçtan kopan kaya kütlesi, bölgedeki 4 evin arasından yuvarlanarak tarım arazisine düştü.

Yaklaşık 200 metre aşağıdaki su değirmenini yıkan kaya kütlesi, tarım arazisinde de zarara yol açtı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Esen, misafirini karşılamak üzere dışarı çıktığı sırada kayanın yuvarlandığını gördüğünü belirterek, "Bir faciadan dönüldü diyebilirim. İki evi teğet geçerek evlerin önündeki tarlaya düştü. Adeta ölümle burun buruna geldik. Büyük bir faciadan dönüldü. Tamamen şans eseri evlere çarpmadı." dedi.

Olaydan önce mahallelerinde küçük çaplı toprak kaymaları yaşandığını dile getiren Esen, "Sürekli taşlar düşüyor, toprak geliyor. Şimdi de böyle bir olay oldu. Belediyeden ve yetkililerden buna çözüm bulmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Temel Ayık da yamaçtan düşen kaya kütlesinin evlerinin yanından geçerek babasına ait tarlaya düştüğünü söyledi.

Ayık, "Allah'a şükür evlere çarpmamış sadece arazilere zarar vermiş. Bir değirmenimiz vardı, onu da yıkmış. Kalıcı bir çözüm bekliyoruz. Yıllardır burada yaşıyorum. Her sene benzer olaylar yaşıyoruz." dedi.

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