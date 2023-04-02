Artvin'de yamaçtan kayan taşları görerek aracını durduran sürücü heyelandan kurtuldu
Artvin'in Ardanuç ilçesinde köy yolunda meydana gelen heyelan, güzergahtaki aracın kamerasına yansıdı.
Artvin
İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyüne minibüsüyle yolcu götürdükten sonra geri dönen Erdal Gündüz, Anaçlı mevkisinde yamaçtan taşların yola yuvarlandığını fark edince aracını durdurdu.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yamaçtan kayan taşları görerek aracını durduran sürücü Erdal Gündüz heyelandan kurtuldu https://t.co/23HK9fpBOE pic.twitter.com/2qP2ewfui9— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 2, 2023
Saniyeler sonra yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, minibüsün birkaç metre önüne düşerek yolu ulaşıma kapattı.
Aracıyla geri giderek heyelanlı alandan uzaklaşan Gündüz, dikkati sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.
Heyelan anı minibüsteki araç kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.