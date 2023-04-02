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Artvin'de yamaçtan kayan taşları görerek aracını durduran sürücü heyelandan kurtuldu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde köy yolunda meydana gelen heyelan, güzergahtaki aracın kamerasına yansıdı.

Yusuf Okur  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Artvin'de yamaçtan kayan taşları görerek aracını durduran sürücü heyelandan kurtuldu

Artvin

İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyüne minibüsüyle yolcu götürdükten sonra geri dönen Erdal Gündüz, Anaçlı mevkisinde yamaçtan taşların yola yuvarlandığını fark edince aracını durdurdu.

Saniyeler sonra yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, minibüsün birkaç metre önüne düşerek yolu ulaşıma kapattı.

Aracıyla geri giderek heyelanlı alandan uzaklaşan Gündüz, dikkati sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

Heyelan anı minibüsteki araç kamerasına yansıdı.

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