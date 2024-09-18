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Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi görüntülendi

Artvin'in Borçka ilçesinde taşkın ve heyelanlar sonrası bulanıklaşan dere ile temiz akan Çoruh Nehri sularının birleştiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Yusuf Okur  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi görüntülendi

Artvin

Kentte 16-17 Eylül'de etkili olan şiddetli yağış, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde çok sayıda noktada taşkın ve heyelanlara yol açtı.

Borçka ilçesinde debisi yükselen İçkale Deresi, taşkın ve heyelanlar nedeniyle bulanıklaşarak kahverengiye büründü.

Bulanık akan derenin ilçe merkezinden geçen Çoruh Nehri ile birleştiği noktada farklı iki renk oluştu.

Mavi ve kahverengi renkte akan sular, ilçede yaşayan Şengül Mehroğlu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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