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Artvin'de, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi

Yusuf Okur  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Artvin'de, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi

Artvin

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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