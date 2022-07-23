Arnavutluk'tan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolünden dolayı Türkiye'ye övgü
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye'yi takdir etti.
Ankara
Başbakan Rama, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ukrayna'dan tahıl ihracatının sağlanması için oynadıkları kritik rol ve çabalarından dolayı takdir ettiğini belirtti.
- Tahıl koridoru için imzalar atıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tahıl koridoru' planının icra ve denetimi İstanbul'da kurulacak merkezden gerçekleşecek
- Gıda krizinin çözümünde Türkiye’nin diplomasi zaferi
- AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz
- Dünya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
Rama, "Bu, devletler arasındaki sorunları çözmenin tek yolunun diyalog ve diplomasi olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.