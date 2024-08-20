Arnavutköy'de sahipsiz köpekten kaçarken düşen çocuk yaralandı
Arnavutköy'de sahipsiz köpekten kaçmaya çalışan çocuk düşüp, kafasını çöp kutusuna çarparak yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Selçuklu Caddesi'ndeki parkta oynayan çocuk, üzerine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmak isterken, düşerek kafasını çöp kutusuna çarptı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, çocuğun köpekten kaçmaya çalıştığı ve düştüğü anlar yer aldı.
Köpeğin, yerdeki çocuğun yanına geldiği sırada çevredekilerin bağırması üzerine kaçtığı görüldü.
Yaralanan çocuk, daha sonra koşarak ailesinin yanına gitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.