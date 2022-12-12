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Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Şükrü Gündüz   | 12.12.2022
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde, Kümbet Sokak'tan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne ters yönden girip, karşı yöne geçmeye çalışan 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsü, caddede seyir halindeki 35 LCR 864 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazada kullanılamaz hale gelen servis minibüsü çekiciye yüklenirken, İETT otobüsünün daha sonra olay yerinden kaldırılacağı öğrenildi.

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