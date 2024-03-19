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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da “İskenderun Ziraat Park Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattında ulaşımın 31 Mart Pazar gününe kadar ücretsiz olacağını bildirdi.

Emirhan Yılmaz, Fatma Eda Topcu  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı etabının açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı katılımla düzenlendi.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar İstanbul'da hayata geçirdikleri ve açılışını yaptıkları projeler hakkında bilgi vererek İstanbullulara verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Uraloğlu, hattın yarın sabah sefere başlayacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 31 Mart Pazar gününe kadar ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, açılış öncesinde hattın kontrol merkezinde incelemelerde bulunurken açılışın ardından ilk sürüşü gerçekleştirdi.

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