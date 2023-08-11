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Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı
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Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın

Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.

Muhammed Gencebay Gür  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Arnavutköy’deki cam üretim tesisinde yangın Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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