Arnavutköy’de İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Arnavutköy’de İETT otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde Yassıören-Arnavutköy hatlı İETT otobüsü ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.
Kazada, yolcusu olmadığı öğrenilen İETT otobüsünün sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.