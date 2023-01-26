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Arı ölümlerinin önüne geçmek için yetiştiricilere takviye yem çağrısı

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kovanlarda yaşanabilecek arı ölümlerinin önüne geçmek için yetiştiricilere takviye yem verme çağrısında bulundu.

Zafer Göder   | 26.01.2023
Arı ölümlerinin önüne geçmek için yetiştiricilere takviye yem çağrısı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Ünalan, gazetecilere, kurak bir dönemden geçildiğine işaret ederek, "Mevsimlerin ileriye doğru kaydığını görüyoruz. Normal şartlarda yılbaşında kar ve yağmur olması gerekiyordu. Her yıl böyle olurdu ama bu sene yağmur ve karın şubat başına doğru sarkacağını tahmin edebiliyoruz." diye konuştu.

Arıların normal şartlarda bu mevsimde kış salkımında olması gerektiğine dikkati çeken Ünalan, "Mevsimsel olarak havaların sıcak gitmesi, arıların yiyecek bulmak için dışarıya çıkarak ömürlerinin azalmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle arı ölümleri duymaya başladık. Bunun yanında arının ömrünün kısalması ve kovanın içerisindeki kış stoklarının azalarak bitmesi, arılarımızın ölmesine sebebiyet vermekte. Bu tehlike kapımızı çalmış durumda." ifadelerini kullandı.

Ünalan, yetiştiricilere acilen besleme yapma tavsiyesinde bulunarak, şöyle dedi:

"Arıcıların acilen besleme yapmaları gerekiyor, müdahale etmeleri gerekiyor. Arıların kurtarılması gerekiyor. Besleme müdahalesi yapılmazsa arılar ölecek. Bu da milli ekonomimize büyük bir darbe vuracaktır. Gelecek senelerin bitkisel üretimine katkısı bulunan arılarımızın heder olmasına sebebiyet verecektir. Arıcılarımızın bu mevsimde acilen 1 ay içinde müdahale etmeleri ve arılarının ölmemesini sağlamaları gerekiyor."

Arı olmazsa bitkisel üretimde tozlaşmanın da verimin de olmayacağına değinen Ünalan, bunun da topluma yansıyacağını kaydetti.

Ünalan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusuna yatamayan ayılar konusunda alınacak tedbirlerle ilgili de arıcıları bilgilendirdi.

Bölgede zengin arı varlığı bulunduğunu dile getiren Ünalan, "Şu ana kadar bölgemize ayıların kovanlara saldırdığına yönelik bir şikayet almadık." dedi.

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