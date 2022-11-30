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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Günay Nuh   | 30.11.2022
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve buzlanma, ulaşımı aksatıyor.

Akşama doğru yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini sis ve buzlanmaya bıraktı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaşan sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, yüksek kesimlerin genelinde buzlanma görüldüğünü belirterek sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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