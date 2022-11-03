Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağıyor.
Ardahan
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının başladığı Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır ve kamyon şoförlerinin tedbirli olmaları istendi.
İl merkezine bağlı Bağdeşen köyünde de kar yağışı etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.