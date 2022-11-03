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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağıyor.

Günay Nuh   | 03.11.2022
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının başladığı Ardahan-Şavşat kara yolunu kullanacak tır ve kamyon şoförlerinin tedbirli olmaları istendi.

İl merkezine bağlı Bağdeşen köyünde de kar yağışı etkili oluyor.

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