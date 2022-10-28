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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Günay Nuh   | 28.10.2022
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, tipinin de etkisiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalara neden oluyor.

Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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