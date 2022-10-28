Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Kar, tipinin de etkisiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalara neden oluyor.
Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
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Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor pic.twitter.com/H9jGNNYZH9— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 28, 2022