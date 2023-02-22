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Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli

Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçelerine olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Günay Nuh, Fırat Atmaca   | 22.02.2023
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli

Ardahan

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçe merkezleri ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildiği ifade edildi.

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