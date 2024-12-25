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Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Ardahan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Günay Nuh  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Ardahan'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Ardahan

Kent merkezinde akşam başlayan sis daha sonra etkisini arttırdı.

Özellikle Kura Nehri, Ardahan Kalesi ve Karagöl Mahallesi bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ağaçlarda kırağı oluştu.

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