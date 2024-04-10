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Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı

Havaların ısınmasıyla eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının büyük bölümü su altında kaldı.

Günay Nuh  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Taşkın, Ardahan Köprüsü ile Halil Efendi Mahallesi mevkilerini göle çevirdi.

Tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkın sonrası Kura Nehri kıyısındaki parkta gezinti yapan vatandaşlardan Bülent Doğruyol, taşkının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Biz de bu manzarayı izlemek için kızımla kıyıda yürüyüş yaptık." dedi.

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Ardahan'da Kura Nehri eriyen kar birikintileri ve sağanak nedeniyle taştı

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