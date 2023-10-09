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Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Ardahan'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Günay Nuh  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Ardahan

Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışı kısa sürede bu bölgeleri beyaza bürüdü.

İlgililer bir süre devam edecek kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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