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Ardahan'da kar sularının erimesi ve sağanak sonrası bazı yolları su bastı

Ardahan'da sağanak ve karların erimesiyle şehir merkezindeki bazı yollar su altında kaldı.

Günay Nuh   | 06.04.2022
Ardahan'da kar sularının erimesi ve sağanak sonrası bazı yolları su bastı Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Havaların ısınmasıyla kent merkezi ve çevresindeki dağlarda karlar erimeye başladı. Bugün ise sağanağın etkili olması dolayısıyla karların erimesi hızlandı.

İnönü ve Halil Efendi mahallelerindeki bazı yollar ile Ardahan Devlet Hastanesi yolunu kaplayan su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, hasar oluşan yollarda çalışma başlattı.

Suyla kaplanan devlet hastanesi yolunda incelemelerde bulunan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki üç önemli yolun su altında kaldığını söyledi.

Sağanağın karların erimesini hızlandırdığını, bunun da su baskınlarına neden olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Şükür can ve mala zarar yok. Ancak yollarımız bozuldu. Başta hastane yolu olmak üzere üç önemli yolumuz su altında. Çünkü kent son yılların en çok kar yağışını gördü. Üç gün daha sürmesini bekliyoruz. Bugün de bu manzara ile karşılaştık. Olabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşımızın tedbirli ve dikkatli olmasını istiyorum."

Demir, olumsuz bir durumun yaşanmaması için ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda olacağını da sözlerine ekledi.

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