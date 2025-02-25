Dolar
36.46
Euro
38.37
Altın
2,919.29
ETH/USDT
2,370.80
BTC/USDT
86,580.00
BIST 100
9,451.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı

Ardahan'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Günay Nuh  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı

Ardahan

Merkeze bağlı Tepesuyu köyünde rahatsızlanan 71 yaşındaki İsmet Güzel'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

25.02.2025

İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansa nakledilen Güzel, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da Türkoloji bölümü ve TEKNOFEST için ilk adım
Savunma sanayi şirketlerine 250 milyon avro kiralama desteği verilecek
Artos Dağı'nda çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı
İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki "sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporunun detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı

Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta paletli araçla kurtarıldı

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı çeken hastanın imdadına UMKE yetişti

Erzurum’da sağlıkçılar kardan kapanan yolları "snowtrack" ambulansla aşıyor

Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
Muş'ta yolu kapalı köydeki hasta bebek için sağlık ekipleri seferber oldu

Muş'ta yolu kapalı köydeki hasta bebek için sağlık ekipleri seferber oldu
İngiltere'de geçen ay 60 binden fazla hasta acil servislerde 12 saat bekledi

İngiltere'de geçen ay 60 binden fazla hasta acil servislerde 12 saat bekledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet