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Ardahan Valisi Öner: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, dün Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Günay Nuh, Cüneyt Çelik   | 28.09.2022
Ardahan Valisi Öner: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız

Ardahan

Öner, deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle köylerde hasar gören yapıları inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün olduğu gibi bugün de yaklaşık 230 personelle sahada bulunduklarını söyledi.

Depremden en çok etkilenen Çullu, Esenyayla, Çükütaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köylerinde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından jandarma desteğiyle 50 çadır kurulduğunu aktaran Öner, Kızılaya ait mobil araçlarla vatandaşın kumanya ihtiyacının giderildiğini belirtti.

Öner, "Dün bir deprem felaketi yaşadık" diyerek, şunları kaydetti:

"Depremin meydana geldiği andan itibaren hem ilimizdeki hem çevre illerdeki ilgili kurumlara bağlı ekipleri hemen sahaya yönlendirdik. Depremden en fazla etkilenen Çullu, Esenyayla, Çükütaltunbulak, Koyunlu ve Kuytuca köyleri başta olmak üzere ekiplerimizi hemen bu sahalara sevk ettik. Depremde 2 vatandaşımız hafif yaralandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Allah’a şükür can kaybı yok, mal kaybı ise az oranda. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

Personelin yanı sıra 50'ye yakın araçla yapılan arama kurtarma faaliyetlerinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Öner, şu ifadeleri kullandı:

"Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız. Devletimiz, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapacak. Şu ana kadar köylerimizde 50’ye yakın çadır kurduk. Elimizde çadır stoku var. Bölgenin ekonomisinin hayvancılık ve tarım olması dolayısıyla hasar gören ahırlar için de gerekli çalışmalar yapılacak. Hayvanlarını ahırda barındıramayacak vatandaşlar için tespitlerin hemen akabinde çadır ahırlar kuracağız. Bu alanda da destek olacağız. Allah beterinden saklasın."

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