Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,869.20
BTC/USDT
101,252.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbul’da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Gündem

Ardahan Valisi Çiçek: Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişiyi kurtardık

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kar ve tipi nedeniyle kentte ulaşımın aksadığını, son 24 saatte 100'ün üstünde araç ile 270'i aşkın kişinin kurtarıldığını söyledi.

Günay Nuh  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Ardahan Valisi Çiçek: Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişiyi kurtardık

Ardahan

Çiçek, AA muhabirine, dün kent genelinde başlayan, etkisini arttıran kar ve tipi nedeniyle birçok noktada ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları başta olmak üzere 168 köyle bağlantının sağlanamadığını dile getiren Çiçek, "Ekiplerimiz, tipinin dindiği noktalara müdahale ediyor. Önceliğimiz, acil ve hastası olan noktalar. Çok şükür, şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi.

Gürcistanlı ve Azerbaycanlı aileler de kurtarıldı

Son 24 saatteki çalışmalarla ilgili bilgi veren Çiçek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, bütün gücü ve imkanıyla sahada. Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve polisimiz başta olmak üzere tüm birimlerle teyakkuz halindeyiz. Son 24 saatte 100'ün üstünde araç ile 270'i aşkın kişiyi kurtardık. Bunların içinde Gürcistanlı ve Azerbaycanlı aileler de oldu. Yolda kalan yabancı aileleri arkadaşlarımız bakım evlerinde misafir edip ikramlarını yaptı."

Çiçek, kar yağışı ve tipinin devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı
Zeytinburnu'nda köpeğini korumak isteyen kadın başıboş köpeğin saldırına uğradı
5 soruda "imar hakkı aktarımı" düzenlemesinin merak edilenleri
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Stratcom Summit 24" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Başsavcılık hükümlü eski belediye başkanı Kavak'ın serbest bırakıldığı iddialarını yalanladı

Benzer haberler

Ardahan Valisi Çiçek: Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişiyi kurtardık

Ardahan Valisi Çiçek: Son 24 saatte 100'ün üstünde araçla 270'i aşkın kişiyi kurtardık

Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Folklorama" müzikali sanatseverlerle buluştu

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı

Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu

Çıldır Gölü'nün buz tutmayan kıyılarındaki iskelelerinde dalgaların etkisiyle sarkıtlar oluştu
Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet