Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan
Kentte dün başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.