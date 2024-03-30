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Araştırma: İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının daha yavaş ilerlemesine neden oluyor

Yeni bir araştırmada, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarının dünya genelinde daha yavaş ilerlemesine neden olduğu, bunun sonucunda da daha fazla insanın kavurucu sıcaklara maruz kaldığı belirlendi.

Dilara Karataş  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Araştırma: İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının daha yavaş ilerlemesine neden oluyor

Ankara

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, sıcak hava dalgalarının ilerlemesindeki değişikliği tespit etmek için bilgisayar simülasyonu aracılığıyla sera gazı emisyonlarının olmadığı bir dünyayı inceledi.

Araştırmacılar, bu sayede sıcak hava dalgalarındaki yavaş ilerlemenin, iklim değişikliğinin nedenlerinden kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasından kaynaklandığını buldu.

Çalışmada, 1979-1983'te sıcak hava dalgalarının ortalama 8 gün sürdüğü ancak 2016-2020 yıllarında bu sürenin 12 güne çıktığı tespit edildi.

Sıcak hava dalgalarının dünya genelinde 1979'dan bu yana yüzde 20 daha yavaş hareket ettiği kaydedilen araştırmada, bu nedenle daha fazla insanın kavurucu sıcakları yaşadığı belirtildi.

Araştırmada, sıcak hava dalgalarında görülen en yüksek sıcaklığın son 40 yıla göre daha fazla olduğu ve buna maruz kalan bölgenin de genişlediği belirlendi.

Özellikle Avrasya'nın uzun süren sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiği bildirilen araştırmada, sıcak hava dalgalarının en çok Afrika'da yavaşladığı aktarıldı.


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