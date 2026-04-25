Aranan şahıslara yönelik ülke genelindeki uygulamalarda 278 kişi yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde yapılan "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında 278 kişi yakalandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca ülke genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu 108'i hapis cezasıyla, 170'i ise ifadesinin alınmasına yönelik aranan 278 kişi yakalandı.

Açıklamada, "Milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir suça ve suçluya alan tanımıyoruz. Nereye saklanırlarsa saklansınlar tek tek yakalıyor, hiçbirinin adaletten kaçmasına asla müsaade etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.