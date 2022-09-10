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Araca gizlenen eroin Esendere Gümrük Kapısı'nda teknoloji ve dedektör köpek yardımıyla bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince koordine edilen operasyonda, Esendere Gümrük Kapısı'nda 512 kilogram eroin ele geçirildi.

Göksel Yıldırım   | 10.09.2022
Araca gizlenen eroin Esendere Gümrük Kapısı'nda teknoloji ve dedektör köpek yardımıyla bulundu

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, envanterindeki analiz sistemlerini, ihbar ve istihbarat enstrümanlarını etkin şekilde kullanarak elde ettiği bilgileri taşra idarelerine iletiyor, sahadaki Gümrük Muhafaza personelinin yoğun çalışmalarıyla uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye genelinde gümrük kapılarından ülkeye giriş/çıkış yapan araçlar risk faktörleri gözetilerek sürekli analiz ediliyor.

Sistemlere şüpheli olarak işlenen şahıslardan birinin ülkeye getireceği araca ilişkin alınan uyarı, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Esendere Gümrük Sahası'na giriş yapan tır Gümrük Muhafaza ekiplerince takip edilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Yapılan taramada tespit edilen yoğunluk farkları işaretlendi ve arama hangarına getirilen narkotik dedektör köpek marifetiyle arama başlatıldı. Narkotik dedektör köpeğin de yüke tepki vermesi üzerine araç boşaltıldı ve yapılan detaylı aramada paketlerden bazılarının farklı ağırlıkta ve işaretli olduğu görüldü.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince alınan numunelerin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan ön analizinde, maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Yapılan tespit sonucu yasal yükün içinde gizlenmiş toplam 512 kilogram eroin ele geçirildi.

Konuya ilişkin 3 ilde yürütülen operasyonlarda olayla bağlantılı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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