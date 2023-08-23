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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 10 milyon 64 bin 782 oldu.

Ayşe Yıldız  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle öne çıkan kent farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Sezona hızlı giriş yapan Antalya'yı 1 Ocak-22 Ağustos döneminde hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 64 bin 782'ye ulaştı.

22 günde 1 milyon 880 bin turist geldi

Kente, 1-22 Ağustos'ta gelen turist sayısı 1 milyon 880 bin 693 olarak gerçekleşti. Hareketli sezonun devam ettiği kentte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydedildi.

Turizmde "rekorlar yılı" olarak bilinen 2019'da 1 Ocak-22 Ağustos'ta hava yoluyla 10 milyon 5 bin 325 turist gelmişti. Bu seneki turist sayısı rekor yılının aynı dönemini de geride bıraktı.

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