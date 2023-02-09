Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,882.52
ETH/USDT
1,638.10
BTC/USDT
22,738.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve Antalya'ya otobüslerle sabah saatlerinde getirilen depremzedeler, Serik ilçesinde konaklayacakları otel ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirilmeye başlandı.

Servet Tümer, Ali Karataç   | 09.02.2023
Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Karayoluyla ilçeye ulaşan ilk kafile, Serik Kaymakamlığı Koordinasyon Merkezinde karşılanıyor. Depremzedeler buradan otellere ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor.

Depremzedeler, Serik Kaymakamı Cemal şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve koordinasyon merkezindeki görevli ekip tarafından karşılandı.

"Devletimizin imkanlarıyla getirildim"

Depremde evi yıkılan ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen engelli Mehmet Arslan, "İlk deprem sabaha karşı olduğu için evin içerisinde çatırtı sesleri duydum. O sırada yataktaydım. Dışarı çıktım. Daha sonra ortalık sakinleyince tekrar eve döndük. Öğle saatlerinde ikinci depremde 3. kattaki evimdeydim. Kendimizi dışarı zor attık. Evde çocuklarımla birlikte 3 kişiydik. Üçümüz de sağ salim kurtulduk. Oğlum Muğla'da, ben de devletimizin imkanları ile Antalya'ya getirildim." dedi.

Depremzede Abdullah Gözükara, "Şu anda sıkıntı ve üzüntü içerisindeyiz. Elbistan'da binin üzerinde bina yıkılmış durumda. Yıkılmayan binaların da içerisine girilecek vaziyet yok. Kimisi yan yatmış, kimisi çatlamış. Yıkılmayan evlerden insanlar Allaha şükür sağ kurtuldu. Biz yola çıkarken Elbistan'da bu gece sıcaklık eksi 9-13 arasındaydı. İnsanlar depremden ölmediyse bile soğuktan dolayı öldü. Deprem büyük bir genele yayıldığı için ilk 24 saat müdahale olayı zor oldu. Çünkü depremden Türkiye'nin neredeyse yarısı etkilendi. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Bir sene içerisinde her şeyi eski haline getireceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

Depremzede Vezir Arslan, "Yakınlarımı kaybettim. Çok üzüntülüyüm. Türk halkı sağ olsun. Sözün bittiği yer. Diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Depremzede Canan Gözükara, "Türkiye olarak tek yürek, tek bilek olduk. İnşallah bunun altından da kalkacağız." dedi.

Küçük kardeşi Hilal ile Serik'e gelen depremzede Yusuf Arslan, "Çok kötü bir durumdayız. Evimiz depremde yıkıldı. Akrabalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ölenler var. Hala enkaz altında olanlar var. Elbistan'da her yer yıkıldı. İlk depremden sonra dışarıya çıktık. Zor kurtulduk. Biz dışardayken ikinci depremde evimiz tamamen yıkıldı. Buraya gelene kadar arabalarda kaldık." şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen 40 kişi Finike'ye geldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki 40 depremzede Finike Devlet Su İşleri Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Depremden etkilenen evini ve yakınlarını kaybeden 40 kişiyi Finike ilçemize getirerek D.S.İ Misafirhanesi'nde kalmasını sağladık. Buradaki depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları Kaymakamlığımız tarafından karşılanmaktadır. Allah ülkemize ve dünyamızı bir daha böyle afetlerden korusun." diye konuştu.

D.S.İ Finike 133. Şube Müdürü Mehmet Şen ise "Kurumumuz misafirhanesinde şu anda Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeleri misafir ediyoruz. Yaklaşık 20 kişi daha misafir etme imkanımız var." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor
İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Hatay'da 53 yaşındaki kişi depremin 75. saatinde kurtarıldı
Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Benzer haberler

Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

Antalya'ya getirilen depremzedeler konaklayacakları tesislere yerleştiriliyor

Antalya Havalimanı'nda taksicilerden depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti

Ağrılı kadınlar depremzedeler için atkı, bere ve patik örüyor

Osmaniye'de enkazdan yaralı çıkartılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Osmaniye'de enkazdan yaralı çıkartılan depremzedeler yaşadıklarını anlattı
Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ekmek ve çorba pişiriyor

Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ekmek ve çorba pişiriyor

Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor

Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet