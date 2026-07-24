Antalya'nın yaşayan tarihi "Kaleiçi" COP31'i hareketli geçirecek

[1/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[2/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[3/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[4/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[5/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[6/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[7/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[8/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[9/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[10/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[11/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor.

[12/12] Antalya'nın simge eserlerinden Yivli Minare, Saat Kulesi, Şehzade Korkut Cami ve çok sayıda kültürel mirasıyla kentin köklü tarihinin yaşatıldığı Kaleiçi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) münferit misafirlerin, tercih ettiği mekanların başında geliyor. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, AA muhabirine açıklama yaptı.