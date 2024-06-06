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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatice Özdemir Tosun  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya

Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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