Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Ahmetler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeleye ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 2 uçak, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve çok sayıda orman yangın işçisi katıldı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.